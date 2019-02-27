抗SARS大馬醫師 歸化台灣國籍

2019-02-27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部昨召開歸化國籍審查會，包含自願抗SARS的大馬籍醫師吳文思、長年在台保護古蹟的加拿大籍史康迪等，共十一名外國高級專業人才歸化我國國籍，成為正港台灣人。

內政部表示，本次審查通過的十一名高專人才，包含醫學領域四名，文化藝術、經濟、教育領域各兩名，其他領域一名，多為四十至五十歲的青壯年人才，自「國籍法」修正施行迄今，累計共七十六名外國高專人才順利歸化。

其中，內科醫師吳文思在SARS橫行台灣期間，即便不具有我國國籍，也自願至新光醫院加護病房照顧SARS病患，專業能力、態度深獲院方及病患嘉許。

加拿大籍史康迪則長年關心台灣文化資產保存，曾參與四四南村、碧潭吊橋、前美國大使官邸、紫藤廬等保存運動。史康迪昨受訪表示，一九九三年起長住台灣，在台灣生活廿幾年，因不爽常被當成老外，所以申請歸化國籍，很高興能成為台灣人，「這非常美好，感覺非常棒！」

吳文思開心︰台灣就是家

內科醫師吳文思也談及，她是華僑、來台已廿五年，當年台灣爆發SARS疫情，自己剛畢業、有一股熱忱，遂自願照顧SARS病患，坦白講壓力很大，不過因有做好安全防護，家人也沒反對，比較沒有顧忌。

吳文思指出，她畢業後，工作、結婚生子都在台灣，習慣台灣的生活，申請歸化是「因為我認同這個國家，台灣更是以後的家」；另一名馬來西亞籍林姓醫師，則因具有血液病專科、腫瘤內科、安寧緩和醫學專科專業，也順利歸化我國國籍。

內政部表示，本次高專人才歸化名單中，還有一名加拿大籍李姓證券投資信託公司董事長，他在台期間常協助國內企業推動境內基金在地深耕，加速台灣金融科技創新等，對台灣金融產業發展貢獻卓著。

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