落實分級 健保署再增近23億經費

2019-02-27

〔記者林惠琴／台北報導〕為達到門診減量，並確保患者權益，醫學中心、區域醫院陸續與基層院所合作，推動雙向轉診，更保障掛號名額給合作院所，有民眾經轉診掛進網路掛號顯示滿診的醫師；衛福部健保署也再編列近廿三億元，用於鼓勵院所轉診等，期待再為分級醫療推一把！

去年下半年轉診數增五成

健保署統計，去年七月至十二月總轉診近五十．八萬件，較前一年同期增近五十％；其中，大醫院下轉占比從二．一七％成長至十二．八％、增幅最多。但從就醫人次占率來看，醫學中心、區域醫院僅小幅下降，地區醫院、診所也是微幅上升。

不過，衛福部健保署副署長蔡淑鈴說明，門診減量於去年下半年上路，實質效應須看長期趨勢變化，儘管就醫人次占率改變幅度不大，但已出現扭轉。今年再編列近廿三億元，規劃用於鼓勵院所轉診等相關使用，擴大基層院所可服務項目增列二．七億元，還有家庭醫師整合性照護計畫執行預算廿八．八億元，期待持續落實分級醫療。

其中，台大醫院與基層院所簽訂「星月計畫」，會提供掛號名額給合作院所，就有民眾經診所評估建議進一步檢查與治療，持轉診單到台大醫院掛號，成功掛進網路掛號顯示額滿的醫師，不用現場徹夜排隊也可順利求診。

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