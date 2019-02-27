3家公立醫學中心 連2季門診減量未達標

2019-02-27

〔記者林惠琴、王俊忠／綜合報導〕為改善大醫院人潮塞爆、回歸急重症醫療，衛福部健保署去年七月起要求醫學中心、區域醫院門診要較前一年減量二％，未達標部分不予給付、院方須自行吸收，去年整體降幅已達二．三％，但部分醫院未達標，健保不予給付四．八九億元，第三、四季均未達標的醫學中心全是公立醫院，院方呼籲政策應調整！

健保署統計，去年第三季醫學中心十九家有十三家達標，區域醫院七十一家有五十七家達標，達成率為六十八％、八十％；第四季醫學中心十一家達標，區域醫院四十四家達標，達成率分別為五十八％與六十二％。健保署副署長蔡淑鈴解釋，去年第四季工作天多於前一年同期，可能因此受到影響。

兩季均達標的醫學中心有新光、國泰、台中榮總、中國附醫、奇美醫院、高雄榮總、高雄長庚、高醫附醫共八家，區域醫院卅九家；兩季均未達標的醫學中心則有三軍總醫院、台北榮總及去年七月週六停診的成大醫院共三家，區域醫院九家。台大醫院則有一季未達標。

台北榮總醫企部主任李偉強指出，已努力強化雙向轉診，但效果不易在短時間內顯現，公立醫院較難以提高掛號費、限號、停診減少門診量，加上該院三成患者來自大台北以外地區，病人不顧路途遙遠前來一定有需求，且公立醫院有配合國家政策的責任，像是警消人員將比照軍人及榮民就醫免掛號費，亦可能使門診減量更困難，健保署對公私立醫院應有不同方案。

成大︰積極推轉診 成果應會浮現

三軍總醫院說明，因屬軍方醫院，負有照顧軍人軍眷任務，在該院門診占比逾一成，病人族群特殊性造成減量成效難以一蹴可幾。

成大醫院院長楊俊佑也表示，減量不是說說就有的，已積極推動雙向轉診及垂直整合的轉銜作業，相信成果會慢慢出來。

一名區域醫院高層人士認為，醫院當然希望達到健保署要求，不然未達標部分須自行吸收，長期恐影響經營，今年減量要提高到四％恐怕更傷，應適時檢討政策。

醫團︰減量觀念若有誤 恐排擠重症

醫改會副執行長朱顯光坦言，門診減量政策上路後曾接獲反映，有醫院停掉假日門診，病人都改成平日求診，平日看診人數增加，特殊科別或重症患者更可能直接跑急診。

朱顯光認為，門診減量要搭配教育民眾正確就醫觀念，否則可能衍生排擠重症患者等問題，建議可評估各院輕重症病人比例、要求獲給付住院占率須多於門診。

蔡淑鈴指出，三月六日召開醫院總額研商會議時，將再討論門診減量議題，可視實施狀況檢討是否調整。

各級醫院就醫人次表格

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