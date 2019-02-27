遠通上訴逆轉 高公局判賠2483萬

2019-02-27

〔記者楊國文／台北報導〕遠通電收公司辦理高速公路電子收費系統（ETC），自認僅負責建置系統及營運、維護等，不滿立法院五年前決議、要求遠通吸收用路人超商補繳費用的手續費，訴請高公局支付超商代墊費兩千四百八十三萬餘元。一審判遠通電收敗訴，遠通上訴，高等法院昨大逆轉，改判遠通電收勝訴，高公局應賠償兩千四百八十三萬餘元。全案仍可上訴。

遠通電收主張，二○○七年與高公局簽訂「高速公路電子收費系統建置及營運契約」，約定由遠通負責ETC的建置、營運、維護、操作及行銷服務，而用路人於超商等通路補繳費用所產生的「手續費」，應由高公局負擔，或由遠通向用路人收取。

遠通電收指出，立法院於二○一四年一月十四日院會通過，要求用路人在超商補繳的手續費，應由高公局吸收，或是遠通電收向用路人收取，故遠通先吸收此部分費用，高公局卻不願給付代墊款，因此訴請高公局如數給付。

高公局反駁，依契約約定，用路人補繳通行費本屬遠通電收工作範圍，手續費即應由對方負擔；且用路人裝設eTag屬預付式付費，所以eTag用戶於各超商、通路的加值手續費，也屬遠通應負擔的收費通路成本。

高院認為，遠通電收自行吸收手續費成本而受到損害，應由高公局負擔超商代收手續費，昨改判遠通電收勝訴。

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