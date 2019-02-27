電影台猛播「阿嬤時代片」 消基會斥秀下限

2019-02-27

〔記者陳宜加、劉力仁、粘湘婉、吳琬婷／台北報導〕「一直看阿嬤的片」！消基會調查今年春節期間有線電視節目內容，發現同頻道節目重複率過高，並有高達七十四％的消費者反映不合理。還有很多頻道大賣轉運商品、保健性食品，六成消費者抱怨相關置入性行銷太嚴重。

消基會董事長雷立芬表示，根據調查，去年全台第四台總戶數為五○七．七萬，一年驟減超過十四萬，業者不斷「秀下限」，恐加速更多消費者流失。

《冠軍大叔》春節期間重播9次

消基會律師張琬萍表示，申訴率最高的是緯來電影、龍祥電影、AXN、好萊塢電影。調查發現，緯來春節期間重播率四十六．二三％、AXN四十九．三二％，幾乎所有節目輪流重播；重播最多的節目為緯來《冠軍大叔》，十天內重播九次；緯來《七月與安生》、《軍艦島》也超過五次。

而龍祥春節期間播映九十七部電影，竟有六十一部年份超過廿年、甚至卅年，宛如進入「阿嬤時代」。最長壽電影包括《狗急跳牆》、《心跳一百》、《上海之夜》、《開心鬼》、《魔鬼司令》等，均是約卅五年的老片。

6成民眾抱怨置入性行銷太嚴重

張琬萍也說，置入性行銷氾濫，東風衛視、JET綜合台、年代MUCH為前三多，東風最多一天十．五小時、JET七小時、年代六小時，且常與表定節目名稱不符，有「偷渡」之嫌。

雷立芬痛批，監察院已三度糾正國家通訊傳播委員會（NCC）修法牛步，但NCC監管機制失靈，建議政府開放單頻單點自由選擇。

ＮＣＣ：違規業者可重罰200萬

NCC發言人翁柏宗表示，NCC正對無線及衛星電視去年下半年度指定時段播送本國節目情形查核，違反重播率、置入性行銷等業者，將依法裁罰二十萬到二百萬元。

翁柏宗並表示，NCC一月已預告「有線電視經營者收費標準修正草案」，建立系統與頻道業者合理分潤機制，系統業者不得拒絕頻道業者組餐，須讓訂戶有多組付費頻道套餐及單頻單買可選擇。

台灣有線寬頻產業協會理事長彭淑芬表示，與各國相比，我國有線電視費率偏低，以美國為例，單一頻道費率，ESPN超過二十美元，HBO超過十美元等，反觀我國費率不斷被砍，這是本土文創產業難以升級的原因，希望各界要求品質的同時，也接受「使用者付費」觀念，不要再砍有線電視費率。

緯來：照顧不同時段收視族群

緯來電影台回應，其他電影頻道重播率更高的片子未見提出，可見調查不客觀。《冠軍大叔》屬勵志好片，排播多次是為照顧不同時段收視族群。

AXN表示暫不回應，內部會再討論。

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