風熱性感冒 吃橘子可止咳化痰

2019-02-26

記者萬于甄／台南報導

最近天氣冷熱交替，抵抗力較弱的民眾需多加注意，避免感冒。不過，每當感冒咳嗽時，老一輩總會叮嚀別吃橘子，但柑橘具有豐富的維他命，是否感冒就不適合食用？中醫師表示，橘子雖屬涼性，若為風熱性感冒可攝取少量，具有止咳化痰效果，能讓喉嚨舒服一些。

台南奇美醫學中心中醫部主治醫師王瑜婷說，站在中醫的角度，橘子屬於涼性食物，感冒則可分為兩大類型，其中風寒性的感冒臨床症狀包含：鼻塞、咳嗽、流鼻水等，且鼻涕屬於稀稀水水；風熱性的感冒則是喉嚨疼痛、鼻涕屬黃色濃稠狀等。

王瑜婷指出，風熱性的感冒其實就適合攝取一些橘子，尤其橘瓣上一絲絲的橘絡，或是橘子外皮，也是中醫俗稱的陳皮，都有化痰止咳的效果，適量補充可滋潤喉嚨，不過，若患者屬於風寒性的感冒就不適合食用，避免橘子太過刺激。

此外，坊間傳言，感冒可吃一些加鹽烤過的橘子，王瑜婷表示，以中醫角度來說，烤過的橘子可能會降低橘子本身的涼性，不過，感冒期間想要品嚐橘子止咳化痰，還是要評估臨床症狀，建議民眾感冒時，務必及早就醫，及早治療。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/