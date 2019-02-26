熟女偏頭痛20年 打肉毒桿菌解痛

2019-02-26

記者廖雪茹／竹北報導

肉毒桿菌不只能用在美容除皺，還可以治療慢性偏頭痛！

40歲的郭小姐從20歲開始出現偏頭痛症狀，嚴重時，幾乎天天到急診室打針，工作大受影響，更導致憂鬱；直到接受肉毒桿菌素注射治療後，終於擺脫20年偏頭痛之苦，目前只要每3個月回診注射即可。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科主任陳睿正表示，在台灣有150萬人為偏頭痛所苦，偏頭痛可能是單側或雙側頭痛，不一定侷限在太陽穴，常伴隨著噁心、嘔吐、畏光、怕吵，1到2小時到達疼痛高峰，疼痛可以持續到3天，女性多於男性。通常和家族遺傳相關，在情緒或天氣變化時，或月經前後容易發作，一般情況下每週痛超過1到2天就算是頻繁發作，建議就醫。

每3個月注射一次即可

郭小姐剛開始出現偏頭痛時，先是自己服用成藥，後來藥物都沒效，需要打止痛針，嚴重時，幾乎天天都到急診室打針，工作因此大受影響，更導致憂鬱。經肉毒桿菌素注射治療，每3個月回診注射，至今9個月未再嚴重發作。

陳睿正表示，偏頭痛患者若未採取正確的治療，有可能會導致大腦神經處於高敏感狀態，在未來轉化為憂鬱、失眠、腦鳴、眩暈等併發症；長期偏頭痛，可能會影響記憶力與判斷力；有預兆行為的偏頭痛，發生心血管疾病的風險，更是常人的2.15倍。

陳睿正指出，以往偏頭痛的主要治療為每天口服預防用藥，但病人常因為每天服藥造成如血壓降低、體重增加、注意力下降等副作用而中斷治療。

研究證實，肉毒桿菌素對於大腦中與偏頭痛密切相關的神經傳導物質CGRP（降鈣素基因關連胜）和PACAP（活化大腦垂體腺酸環化胜）有阻斷傳輸的效果，進而有預防偏頭痛的效果。肉毒桿菌能阻斷疼痛訊號傳遞，減痛5到7成。

治療過程中，會注射肉毒桿菌素至頭、頸、肩部等固定部位，減痛療效好，每3個月注射一次，效果約可維持3到6個月。整體來說，沒有嚴重副作用，輕微的副作用包括：頸部疼痛、肌肉無力、注射部位疼痛等，病人施打時，務必遵照醫囑，定期追蹤。

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