胸背如刀割 急性主動脈剝離險送命

2019-02-26

記者張軒哲／台中報導

背痛莫輕忽！68歲杜先生忙於做生意，導致長期睡眠不足，洗澡洗到一半，突然感覺到脖子後方莫名的疼痛，像是被人使力抓住脖子用力向上舉，像是被刀子切割胸口和背部，急診就醫確診為急性主動脈剝離，隨即安排手術，術後約1週順利出院。

醫師指出，多數急性主動脈剝離起因於高血壓，病人的典型症狀像撕裂傷般的劇烈胸痛或背痛，是會快速致命的疾病，必須盡速治療，才能提高存活率。

杜先生表示，自己長期有抽菸、喝酒習慣，血壓也偏高，沒想到疾病來得這麼突然，胸背痛到冷汗直冒，立刻請家人送至住家鄰近的醫院急診，但醫師檢查後，無法確診真正病因，建議先留觀，他的兒子決定轉入童綜合醫院詳細檢查，才撿回一命。

經急診醫師會診心臟外科主任吳清文，透過電腦斷層掃描檢查，確診為急性主動脈剝離，隨即安排手術，杜男1週後出院，並恢復昔日生活。

童綜合醫院心臟外科主任吳清文表示，造成主動脈剝離的原因是血管內膜層破裂，血液流入內膜破裂處形成假腔，因為假腔僅靠結構疏鬆的血管外層支撐，所以血管破裂導致大量出血的風險高。杜先生出現的主動脈剝離處在升主動脈，升主動脈處因為需承受較大的血流衝擊力，隨時會有血管破裂的危險，才緊急安排主動脈剝離重建手術。

吳清文提醒，主動脈剝離病人的典型症狀為像撕裂傷般的劇烈胸痛或背痛，民眾平時應保持清淡飲食，戒除菸酒和保持生活作息正常，定時安排健檢，才能避免不必要的致命風險。

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