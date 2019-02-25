《愛肝加油站》晚期肝癌 新療法輩出

2019-02-25

文／許金川

Q：我的弟弟有B型肝炎帶原，因為長年在大陸工作，疏於追蹤檢查，年初體檢才得知肝臟左右兩側共長出4顆肝細胞癌，最大約7公分在右葉，而且肝門靜脈的分支也有腫瘤侵犯。

目前弟弟的肝臟功能還不錯，已經做了一次動脈栓塞，但效果似乎不太理想，他45歲，請問除了動脈栓塞之外，還有別的治療方法嗎？

A：您弟弟的腫瘤顆數多，且最大的腫瘤約7公分，又有侵犯到肝門靜脈分支，依據肝癌分期算是晚期的肝細胞癌了。目前並不適合手術或單純電燒治療，動脈栓塞應是治療首選，但因為有多顆腫瘤，且體積又大，很難靠一次動脈栓塞就治療完全，可能需要做好幾次，才能有較顯著的效果。針對栓塞效果不好的區塊，必要時，也可考慮搭配電燒治療。

過去對於晚期的肝細胞癌，治療選擇相當有限，但隨著醫學研究進展，目前除了動脈栓塞治療，也可以評估肝動脈灌注化學治療的可行性，直接針對供應肝腫瘤營養的肝動脈給予藥物，讓化療藥劑直接作用在肝腫瘤處；或是釔90微球體放療，以栓塞的原理將含有放射性物質（釔90）的微球體送入肝腫瘤內，進行局部短距離的放射線治療。

標靶藥物也是另一治療選擇，在過去只有蕾莎瓦（Sorafenib），這兩年來癌瑞格（Regorafenib）及樂衛瑪（Lenvatinib）也相繼加入。

此外，近年來免疫療法也開始運用於肝癌治療，目前在台灣可適用於肝癌的免疫療法藥物為保疾伏（Nivolumab），另外還有多種免疫療法藥物也都已進入臨床試驗階段。不過，只有蕾莎瓦有健保給付，其他都需自費。

總而言之，近年來新的療法陸續發展出來，即便是中、後期的肝癌病患，只要肝臟功能還正常，可將不同的療法搭配運用，以期能獲得更好的療效。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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