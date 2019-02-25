不只空污、二手菸 運動也會誘發氣喘

2019-02-25

文／楊樹文

最近有不少氣喘兒或成人氣喘發作來就診。除了空氣污染、呼吸道感染、二手菸會引起氣喘發作外，運動引發氣喘也常發生。

10歲的小強（化名）最近有感冒症狀，打噴嚏、流鼻水、咳嗽，吃了3天藥還沒改善，下午爸爸要去跑步，叫小強也跟著去跑一跑，流流汗，看感冒會不會快點好。不料小強跑到第3圈，就一直咳嗽，呼吸急促、臉色發白，爸爸嚇著了，趕緊飛車送來急診。

經詳細檢查，小強是運動型誘發的氣喘。住院治療3天後，才順利回家。

空氣不良的日子愈來愈多，又加上季節變化，氣溫不穩定，早晚溫差大，不少人因此感冒了，也有少數引起氣喘發作。由於空氣污染中的微粒，小到可以穿過血管，進入身體各個區域，所以影響的範圍非常大。有些孩子抱怨喉嚨癢，一直乾咳，甚至夜裡呼吸一直有咻咻聲，氣喘令父母非常擔心。

◎除空氣因素外，還有許多會誘發氣喘發作的原因需注意：

●呼吸道感染：

呼吸道融合病毒、肺炎鏈球菌、流感病毒等都會引起氣喘發作，讓感冒的症狀更加激烈。以上這幾種病毒、細菌，對氣喘兒的殺傷力特別大，所以氣喘的孩子最好每年都要施打流感疫苗。

●二手菸及三手菸：

三手菸是比較新的概念，意思是吸菸者已經離開該空間，但是吸菸的時候所揮發的化學物，仍然會殘留在家具、牆壁、衣服等物件上，以致造成氣喘發作。

●濕度：

濕度變化越高，氣喘機會就越高，濕度增加促進黴菌的繁殖，氣喘跟黴菌的孢子有相關。

●塵蟎：

塵蟎是吸入性過敏原，如果大量吸入，也是造成氣喘發作的原因。

●運動：

運動型氣喘的孩子有一個特徵，在運動當中或之後，會開始一直不停咳嗽或氣喘發作。家長會問：「那運動型氣喘的孩子不能運動嗎？」其實不是的，可以在運動之前30分鐘先用吸入型的擴張劑，讓氣管放鬆，來減少發作的機會，如果運動中小孩有異樣，家長要及時給予吸入型的擴張劑，並趕緊送醫，以策安全。

（作者為彰化秀傳紀念醫院小兒過敏科主任）

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