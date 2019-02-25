玉山昨降2月雪 明回暖放晴

2019-02-25

〔記者蕭玗欣、李容萍／綜合報導〕玉山降雪了！受到大陸冷氣團發威及華南雲雨區影響，玉山昨天中午十二點十分降下雨夾雪的二月雪，並持續到一點四十分為止。氣象局預報員陳伊秀表示，今天大陸冷氣團減弱，但北台灣仍濕涼，預估週二後才會明顯回暖放晴，但週四起的二二八連假又有東北季風報到，北台灣又將降溫。

首波春雨報到 水庫進帳逾千萬噸

今年首波春雨準時到來，水利署表示，至昨日下午，全台水庫預估進帳一○三七萬噸，水情吃緊的新竹與鄰近地區水庫進帳三二○萬噸，為新竹地區增加五至六天用水。供應新竹地區用水的寶山及寶二水庫目前蓄水率為廿七％，支援的桃園石門水庫及苗栗永和山水庫蓄水率為五十一％及卅四％。水利署預計廿六日開水情會議，重新檢討新竹灌區供灌水量。

氣象局表示，北台灣今天白天高溫僅十七到十九度，中南部廿七、廿八度。週二、週三中南部高溫上看卅度，北台灣約廿二、廿三度。週四二二八連假首日，北台灣受東北季風影響，高溫約十八、十九度，北部、東半部降雨機率提高，中南部多雲到晴。週五、週六東北季風減弱，除山區降雨機率仍高外，其他都是多雲到晴。

至於目前位於關島附近的強颱「蝴蝶」，是一○八年以來首度在二月生成的強颱，預估對台灣不會有直接影響，但東半部及恆春半島這兩天易有長浪。

全台天氣濕冷，中央氣象局對北部三縣市發布大雨特報，民眾出門需做好保暖措施及攜帶雨具。（記者簡榮豐攝）

一週天氣

玉山昨在冷空氣及水氣配合下出現雨夾雪的現象。（氣象局提供）

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