台灣燈會／228連假挑戰大 接駁車「有多少調多少」

2019-02-25

昨單日湧進逾103萬人次

〔記者陳彥廷、邱芷柔／屏東報導〕台灣燈會前天單日湧進八十一萬參觀人潮，直到昨天凌晨零時卅五分才完成疏運作業，民眾在接駁點排隊候車動輒二、三個小時，抱怨聲四起。屏東縣政府緊急增調接駁車，面對昨晚湧入一○三萬人次，疏運已順暢許多。台灣燈會辦公室估二二八連假單日參觀人次也將破百萬，將持續增加接駁車因應，「有多少調多少」！

屏縣府備戰 入園就會全部疏運

台灣燈會參觀人次逐日走高；十五日試營運首日及十八日總彩排，各有三十五萬人次，十九日開幕達六十二萬人次，前天是開幕後第一個週六，單日八十一萬人次，昨天再成長至一○三萬人次，寫下新高，十天下來累計達四七三萬人次。

燈會地點大鵬灣周邊缺乏停車位，以「全接駁」為疏運主軸，前天人潮爆量讓疏運機制應接不暇。「交通花了三小時，怎麼看燈？」「散場動線亂又人擠人！」不少民眾開車塞在路上及停車場，散場時等接駁車又等了二、三個小時，抱怨「回不了家」。

屏東縣長潘孟安前晚趕緊錄製影片致歉，強調「只要入園就會全部疏運回家」，所有工作人員、志工都堅守到疏運的最後一刻。

為接駁燈會人潮，南部遊覽車幾乎已被徵調光；台灣燈會辦公室副主任黃國維說，目前有七百輛接駁車投入疏運，將以路線分流來因應。台灣燈會辦公室主任黃建嘉表示，已向中、北部及花蓮徵調遊覽車，希望接駁車增加到八百部。

黃建嘉並表示，前晚九個燈會附設停車場一萬四千三百個車位停滿九成九，希望民眾以雙鐵等大眾運輸為交通工具。他並建議村里社區公司等包車團進團出，高鐵客可轉駁一趟一百元的「燈會快線」直達車，或搭乘「墾丁快線」。

針對民眾反映轉運站、停車場排隊動線混亂，黃建嘉指出，昨天開始已增加至少六十名志工投入導護。

遭遊客飆罵、志工道歉 校長不捨

對於志工的付出，屏東縣竹田國小校長謝俊昨天凌晨發文分享說，前晚十點廿五分在東轉運站排隊等接駁車，看到不耐久候的遊客對志工瘋狂破口大罵十分鐘，沒想到志工和顏悅色地道歉說明，讓人不捨。他說，這是台灣燈會最美的風景，相信一句「謝謝你」可讓這群夥伴更有力量。

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