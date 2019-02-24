錯用紫藥水 皮疹潰爛起水泡

2019-02-24

文／葉昱廷

「醫師，我媽媽手上的傷口，已經2、3個禮拜了，一直都不會好，有點癢而且潰爛起水泡，究竟是什麼問題？會不會是人家說的皮蛇？可以麻煩你幫我們看一下嗎？」翟先生（化名）帶著年約70歲的媽媽進到診間問道。

仔細檢查後發現，在病患的左側前臂有一塊表面糜爛的紅色皮疹，皮疹因為有組織液持續滲出，因此呈現非常濕潤的狀態，而在皮疹的周邊，可以看到有許多小小的丘疹及水泡的形成。

病患表示皮疹剛開始只是小小的一塊傷口，但最近這兩週以來，使用自己買的「紫藥水」清理傷口及換藥，結果傷口沒有癒合反而越來越嚴重。

我告訴翟先生，媽媽手臂上糜爛的紅疹，很有可能是使用紫藥水後引起的接觸性皮膚炎。建議病患停用紫藥水，教導其正確的消毒清潔及換藥方式，並同時使用藥物治療接觸性皮膚炎。一週後回診，病患手臂上數週未癒的紅疹便已幾乎完全康復。

市售的紫藥水主要成分為1-2%龍膽紫（或稱結晶紫）的稀釋溶液，因為成分中的陽離子能與細菌的蛋白質結合，影響代謝，進而產生抑菌作用。早年醫藥尚未普及的時期，紫藥水被用作外用殺菌劑，是居家常備用來消毒、清潔外傷或創傷傷口的藥水。

紫藥水雖有抗菌作用，然而使用不慎則可能引發一些皮膚相關的副作用。

不建議直接使用於黏膜處傷口

有文獻指出，龍膽紫是一種接觸敏化劑，特定膚質的人使用後可能會引起接觸性皮膚炎。不僅如此，倘若使用的紫藥水濃度過高、使用頻率過於頻繁、用於皮膚皺摺處（鼠蹊胯下或腋下等處的皮膚），或者塗抹後傷口被密封，有可能造成患處的皮膚潰爛。

另外，也有些文獻指出，龍膽紫直接接觸黏膜，局部細胞恐有癌化的風險，因此也不建議使用於黏膜處的傷口。（作者為國際皮膚科診所皮膚科主治醫師）

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