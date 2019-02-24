取代開腦!鼻腔內視鏡 切除惡性腫瘤

2019-02-24

嗅神經母細胞癌 侵犯腦膜

文／張凱評

34歲的陳小姐是越南華僑，育有兩個幼兒。數年前在其他醫院被診斷出罹患罕見的嗅神經母細胞癌且侵犯腦膜，求診幾間大醫院，醫師都說只能先用鼻部內視鏡清除鼻內癌變，腦部的侵犯就留著接受放射治療，不然就是要開頭顱做腦部大手術。

陳小姐愁苦孩子還這麼小，實在無法接受這樣的治療，經友人介紹來到我的門診，眼眶泛紅詢問：「我怎麼會長這種奇怪的惡性腫瘤？」「是不是沒有機會了？」

其實鼻竇惡性腫瘤並不罕見，但是要切除腦部癌變侵犯的部分，又要切除鼻內的癌細胞，對於耳鼻喉科與腦外科醫師而言，都是嚴峻的挑戰。

清除鼻內癌變 不用剃髮

傳統上必須要進行開顱手術，也就是俗稱的「開腦」，雖然病灶得以完全切除，但是病患只要聽到須接受長時間的開腦手術，幾乎都聞之色變。

近年我們自美國引進新技術，並與神經外科合作，經鼻孔的鼻腔內視鏡，可以完整切除鼻內與腦內顱底的惡性腫瘤，接著修補腦膜顱底缺損，透過微創手術，避免了病患剃光頭髮開腦手術的命運。

同時修補腦膜顱底缺損

陳小姐決定接受經鼻孔內視鏡顱底手術，在6個小時內，我們完整地切除顱底惡性腫瘤，同時使用鼻內的黏膜血管瓣，修補腦膜與顱底的缺損。術後一星期出院，治療無需剃光頭髮的她，外觀與一般人無異，但整個人看起來輕鬆開朗不少。我們持續門診追蹤，到目前陳小姐都無任何復發或是疾病的跡象。

除了像陳小姐這樣的嗅神經母細胞瘤外，其實鼻竇惡性腫瘤還有更多的患者是屬於鱗狀細胞癌或是腺體癌，大多數人都可以經過治療恢復正常生活，成功治癒的機會很高，甚至有一位高齡85歲的鼻竇顱底癌病患，原本想要放棄治療，經過一週住院手術後，繼續過著含飴弄孫的退休生活。

醫療技術越來越進步，治療的選擇也越來越多，只要經過審慎評估與精確的診斷，醫師都會努力降低治療的風險與副作用，所以病患千萬不要因為害怕而拒絕接受治療，才能找回健康正常的人生。

（作者為林口長庚總院頭頸部腫瘤科主任、長庚大學醫學系教授）

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