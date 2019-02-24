中國肉品染非洲豬瘟 2月檢出率逾1成

2019-02-24

又有3件檢測確認 累計29件驗出病毒 檢出率持續上升

〔記者吳亮儀／綜合報導〕從中國帶來的豬肉製品又被驗出非洲豬瘟病毒，驗出病毒的豬肉製品已累積廿九例。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天傍晚發布新聞，新增三件中國豬肉製品驗出含有非洲豬瘟病毒。一件是上月廿八日防檢局新竹分局採樣來自天津的中國籍旅客違規攜帶香腸，這名旅客已被裁罰廿萬元、繳清罰款後入境。

第二件為防檢局高雄分局在高雄機場檢疫站，本月十三日從棄置箱所收集到、來自江蘇省懷安市生產的香腸；第三件也是由高雄機場檢疫站在本月十七日採樣、來自香港的中國籍旅客違規攜帶豬肉餛飩，該旅客經裁罰廿萬未繳清罰款，被拒絕入境。

這三件樣本經農委會家畜衛生試驗所檢測定序確認，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達一百％，顯示旅客自中國攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

非洲豬瘟中央災害應變中心人員指出，從去年十月起，中國豬肉製品被驗出有非洲豬瘟的比率，分別為去年十月的○．六％、十一月的一．一％、十二月的二．二％，今年一月的六．二％、二月的十．二％，檢出率呈現持續上升趨勢。

越南驗出病毒與中國相同

根據外電報導，越南獸醫局近日在興安省（Hung Yen）和太平省（Thai Binh）發現有養殖豬場感染非洲豬瘟病毒，豬場豬隻檢驗出的非洲豬瘟病毒，與中國的非洲豬瘟病毒株基因相似度達一百％。

農委會副主委黃金城受訪時嘆氣說：「中國態度和之前一樣消極，一到兩週前有透過農村發展基金會給和去年一樣的疫情通知，但那沒有用，在世界動物衛生組織（OIE）上也看得到。」

黃金城表示，中國的疫情一定比通報給OIE的嚴重，例如之前防檢局已經從旅客棄置的中國山東省生產的豬肉製品中，驗出非洲豬瘟病毒，但中國第一時間仍未對外宣告山東省是疫區。

河北萬豬暴斃 卻未列疫區

昨天又傳出中國河北保定高安全等級的養豬場暴斃一萬五千頭豬，但中國政府不給豬戶確認是否感染非洲豬瘟，就逕行撲殺剩餘的豬隻。黃金城說，一個場死了一萬五千頭豬，絕非普通的疾病，極有可能是非洲豬瘟疫情，但河北至今卻還沒被列入疫區，中國仍對外宣稱非洲豬瘟疫情已經控制，令人難解。

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