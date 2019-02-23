突發心悸呼吸困難？ 當心「恐慌症」上身

2019-02-23

文／林俊成

日前有駕駛疑似在國道上恐慌發作，而遭到後車追撞。恐慌發作是一種突如其來的焦慮害怕，而且經常伴隨呼吸困難、心悸、窒息、頭痛、噁心及發抖等症狀。嚴重時還會感覺自我感喪失，感覺自己的身體逐漸失控中，或者失去現實感，覺得外在世界失真且虛幻。

這樣的感受會讓患者極度慌張，甚至會有快死亡的感覺，如果持續恐慌發作，就有可能罹患恐慌症。

自律神經系統過度激發

恐慌症是一種心理疾患，在生理檢查都確定正常的情況之下，仍然出現上述症狀。它其實是身體自律神經系統的過度激發，當莫名原因使個體出現過度激發狀態，就會嘗試讓自己脫離現狀，或者想辦法從當下的環境逃離，因此乍看之下會以為患者突然失去控制或發瘋，甚至被誤以為中邪。

出現過恐慌發作的患者，對於生理變化較敏感，甚至較為神經質，只要心跳快一點、呼吸急促一點，可能就會過度解釋這些症狀，接著產生更多焦慮症狀，最後導致恐慌再度發作。

當患者恐慌發作時，身邊親友往往會不知所措，甚至覺得患者小題大作，讓他們以為自己太過神經質，而變得更加擔心發作，卻也使得發作次數越發顯得頻繁。

用藥、搭配行為治療

罹患恐慌症除了藥物治療以外，其實心理治療對於控制焦慮也會有明顯改善，特別是稱為恐慌控制治療，透過認知與行為的調整，讓患者知道當身體出現變化時，練習不要將其過度解釋為失控訊息，反而是自己可以透過放鬆技巧，讓自己重新透過調整想法以及行為改變，來處理生理及心理的症狀，同時也讓患者知道恐慌症發生時的前兆，以及發作時當下如何處理，以免這種失控的恐懼蔓延。

（作者為IMHTC亞太營運中心門診部思維診所臨床心理師）

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