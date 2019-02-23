56歲婦尿失禁 竟是「乳癌骨轉移」脊椎

2019-02-23

文／林哲斌

56歲的林太太因為下半身逐漸感覺無力，而且感覺也漸漸喪失，甚至尿失禁，到神經內科求診。

神經內科醫師檢查後懷疑很可能是「急性炎症性脫髓鞘多發性神經病變」（簡稱AIDP）。這種神經性病變剛開始大多以下半身無力為主，若嚴重可能造成四肢癱瘓、呼吸肌麻痺而危及性命，因此被收入院檢查。

腰椎的核磁共振攝影檢查發現，林太太的胸部脊椎裡面有類似腫瘤的軟組織，這是癌細胞骨頭轉移後侵犯到脊柱神經。於是在電腦斷層導引下，做切片檢查。

病理組織化驗發現，這種癌細胞是有荷爾蒙受體的癌細胞，矛頭指向她是否有乳癌。仔細詢問檢查下發現，林太太在8、9個月前就摸到左邊乳房有腫塊，於是針對乳房腫塊做切片檢查。

病理醫師比對脊椎腫瘤的細胞和乳房腫塊的細胞，確定是乳癌細胞轉移到脊椎，於是治療的重點就從神經科轉為腫瘤科。

自摸乳房有腫塊 務必就醫篩檢

根據衛生福利部公布的最新乳癌2015年的統計資料，乳癌被發現時就已經是第四期的病患約佔了7%；又根據美國SEER癌症資料庫的統計，近37年來美國的乳癌篩檢雖然行之有年，但是整體而言，第四期乳癌的患者年發生率仍然維持不變。這代表有部分的乳癌是沒有辦法利用篩檢找出早期病灶而早期治癒的。

婦女每月至少一次自行乳房檢查非常重要，也有文獻證明，自我檢查跟乳癌X光攝影是同等重要，降低乳癌死亡率的貢獻相同。

這兩、三年轉移性乳癌的用藥有長足的進步，例如CDK4/6inhibitor（細胞週期素激酶4/6抑制劑）新藥適用於第一線轉移性乳癌，可以達到28到30個月的穩定期。

林太太經過脊椎手術加上輔助性放射治療，以及後續使用新藥治療，目前已經回歸到正常生活，神經症狀完全恢復，而多處的骨轉移也幾乎恢復。

（作者為國泰綜合醫院血液腫瘤科醫師）

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