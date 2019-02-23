走百米都困難 老菸槍「雙腿血管栓塞」

2019-02-23

記者彭健禮／苗栗報導

65歲的廖姓台商沒有慢性病，但因工作緣故，長期吸菸、喝酒，日前因小腿痠痛，行走困難，甚至無法超過100公尺而就醫。結果發現，他的雙側腿部血管栓塞，經手術取出硬血栓，貫通雙側血管，終於可以順利步行。

血管栓塞 菸害是主因

醫師表示，血管栓塞的原因很多，但菸害是最重要的因子，建議癮君子儘早戒菸，保障健康。

苗栗大千綜合醫院心臟內科醫師江佳鴻指出，廖先生就醫時曾說，一年前就發現，以前能輕易登上的小山丘，變得需要花更多時間且休息多次以後，才能攻克；原本可輕鬆走完的路，也因腳步變得沉重且小腿痠痛、舉步維艱，最近走路連100公尺都無法超過，生活上非常不方便。

血管電腦斷層檢查發現，廖先生大腿兩側血管完全阻塞，因小腿血流都是靠細小的血管從別的地方接通下來，這些血流無法供應小腿在運動時足夠的養分與氧氣，才會出現無法走遠的狀況。

由於廖先生雙側腿部嚴重栓塞，血栓非常厚實，因此，江佳鴻會同心臟外科醫師李俊毅進行手術，逐一取出硬血栓，成功貫通雙側血管。

手術完成當晚，廖先生已可自行散步超過100公尺，後續門診追蹤也恢復像過去一樣的活動力，不會有走不動或小腿痠痛的問題。

江佳鴻表示，廖先生罹患的慢性雙側腿部血管栓塞，研判是來自於吸菸引發的慢性血管發炎，造成血管表面出現不平滑坑洞及凸起，使得血管發炎聚集的細胞及血小板堆積，加上長期長時間搭乘飛機，越積越多之下，血管就完全被堵塞。

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