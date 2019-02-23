手麻痛別輕忽 「頸椎腫瘤」壓迫險癱

2019-02-23

記者湯世名／彰化報導

來台工作的越籍男子Sam雙手麻痛逾3個月，卻找不出原因，甚至晚上還會麻痛到驚醒，經核磁共振檢查，才發現為高位頸椎腫瘤壓迫，有癱瘓危險；經神經外科醫師診治後，順利移除腫瘤，目前已完成手術，回到工作崗位。

微創頸椎手術保命

今年34歲的Sam從越南到台灣工作，在工廠擔任作業員，去年8月開始發現雙肩麻痛，且愈來愈嚴重，晚上還會麻痛驚醒。後來輾轉至彰化基督教醫院神經內科就診，經核磁共振（MRI）檢查後，發現高位頸椎第一、二節間長了約3公分腫瘤，遂轉往神經外科由醫師孫立偉收治。

彰化基督教醫院神經外科醫師孫立偉指出，由於Sam的腫瘤已壓迫到神經產生痛麻感，若不處理會有癱瘓風險，因此建議他接受顯微手術切除腫瘤。

目前Sam雙手麻痛的癥狀已經不見，功能也已恢復到過去的3至4成。

40-60歲發病高峰

孫立偉指出，類似Sam這種成人神經髓鞘瘤，大約佔脊膜內腫瘤的25％，絕大多數腫瘤表現為單一發生，在整個脊椎各節段均可發生，40至60歲為發病高峰，男女比例無明顯差異。絕大多數神經髓鞘瘤起源於背側的感覺神經根，且常僅生長於脊膜內，但在頸椎約有30％的比例會沿著神經根向脊膜外生長，在影像上會形成特殊的啞鈴形狀。

孫立偉提醒民眾，脊椎、頸椎痛、麻，都是身體的警訊，如發現癥狀應提早就醫接受檢查，一方面提早處理改善生活品質，另一方面預防惡化影響未來的行動。

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