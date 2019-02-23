國家隊外銷農產 陳吉仲︰產值要增1成

農委會整合平台 效益大又沒花錢
〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會日前宣布將以國家隊（TeamTaiwan）概念，成立農產品外銷平台，協助農民擴展海外市場，不過高雄市長韓國瑜昨開砲，直言中央才花十億元成立台灣農產國際開發公司，現在又要花錢組國家隊，農委會腦袋瓜有問題；農委會強調，台農發是民營公司，農委會沒有投資經費，農產品外銷平台更不用花錢，是整合既有生產端到通路端協助農民，發揮國家隊的效益。
韓國瑜嗆腦袋有問題 陳開直播回擊
農委會國際處昨天指出，農委會對台農發只有行政指導，沒有投資任何一毛錢，台農發是民間投資成立的民營公司，其中兆豐投資三千五百萬元、台肥投資八千萬元，十億元是當初預期籌資目標，目前籌資二．四億元；農業外銷平台更不需要資金投入，是協助整合從生產端到通路行銷端的農民和業者，台農發屬於外銷平台一部分，在通路行銷端協助農產外銷。
陳吉仲昨天下午在農委會臉書粉絲專頁直播，說明農產品外銷平台的目的和運作方式，陳吉仲指出，這個平台是把要外銷的農產品，從農民、合作社到外銷業者、地方政府和中央政府整合起來，跟台農發是公司的作用完全不同。「國外他們知道台灣，但是不一定知道台灣的某個城市，韓國瑜市長願意的話，很願意直接到高雄，把平台目的和運作完整說明。」
去年外銷創新高 今年目標60億美元
台灣水果如釋迦、芒果、柑橘和蝴蝶蘭，一向外銷成績亮麗。陳吉仲表示，設置這個平台的目的，是要把今年的農產品外銷數量產值再增加十％，農產品外銷去年創歷史新高，今年目標是六十億美元，十％看起來好像不高，但對農民有很大助益。
選定30品項 協助農民把貨賣出去
至於外銷平台運作方式，目前選定三十種品項，每個品項的農民團體、合作社就超過六百個，外銷業者超過兩百個，並整合通路業者，農委會負責所需資源和行銷費用，包含外銷通路的冷鏈體系、協助農民和業者把農產品賣出去。
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