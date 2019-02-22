《健康充電站》芳香療法入門班

康泰基金會將開辦「芳香療法入門班」，一期共6堂課，上課日期為3月14日、3月21日、3月28日、4月11日、4月18日、4月25日（每週四）下午2時至4時，在該基金會（台北市大安區羅斯福路三段245號8樓）。
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