《健康充電站》口腔保健講座

2019-02-22

彰化基督教醫院牙周病科醫師王韻涵、林益弘3月2日下午2時30分至4時30分，在彰基國際醫療事業部菁英A廳（彰化市建寶街20號B1）分別主講「牙周病與全身血管健康之關係」、「認識植牙與假牙」。

洽詢電話為（04）723-8595轉3250。

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