防空污 醫師：空氣清淨機是好幫手

2019-02-22

記者吳亮儀／台北報導

空氣污染問題越來越被重視，醫院內的空氣品質問題也同樣被注意！台北醫學大學附設醫院發現，在門診候診區、批價掛號區設置空氣清淨機和紫外線UV燈，結果發現，使用後，細菌菌落數降幅達51%。

北醫附醫胸腔內科主任周百謙說，病房內的空氣品質很重要，會影響住院病患。研究顯示，空氣中存在的細懸浮微粒以及氣態污染物，對氣管及肺部都會造成損傷，引發慢性發炎、肺氣腫等症狀。

周百謙說，根據觀察，近年來各年齡層鼻過敏、氣喘和支氣管炎的病人約增加10%。

他解釋，空氣中的有害物質可分為細懸浮微粒PM2.5、病毒及細菌、有害氣體3大類，其中細懸浮微粒可藉由包含HEPA濾網在內的濾材進行過濾。但大部分的濾網不具備殺菌能力，需另外透過電漿、紫外線等功能殺菌，其餘如汽柴油燃燒物及揮發性氣體，也因為分子較小，需透過濾網以外的方式過濾。

周百謙建議，要遠離空污影響作法包括：戶外配戴口罩、室內使用空氣清淨機等，而空氣清淨機擺放的位置更是重點，建議將空氣清淨機盡可能貼近睡眠或活動範圍附近，達到最大效果。

貼近睡眠或活動區域 效果最好

醫師強調，最重要的是，記得定期清理與更換空氣清淨機的濾材。很多民眾因為省錢捨不得更換濾材，但積了灰塵的濾材除了沒辦法達到清淨的功能外，持續運轉下反而耗電。若能定期檢查與更新濾材，輔以將臥室溼度維持在60%到70%，可減少過敏原的孳生。

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