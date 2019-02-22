緊身褲卡卡 小陰唇肥大惹禍

2019-02-22

記者方志賢／高雄報導

一名35歲婦女天生小陰唇過於肥大，因易藏污納垢，不僅常感染、散發異味，穿牛仔褲、緊身褲運動也會摩擦到破皮，但因私密處問題，羞於啟齒，日前終於鼓起勇氣就醫，接受小陰唇整形手術，才解決困擾多年的私密處隱疾。

高雄長庚婦產部婦科主任莊斐琪表示，女性朋友遇到私密處問題，過去常因為害羞，不敢向醫師諮詢，但近幾年觀念改變，愈來愈多女性開始關注。

曾有媽媽自己飽受小陰唇過大困擾，帶著有同樣問題的20歲女兒來就醫，也有60多歲時髦阿嬤因小陰唇肥大，經常感染陰道炎，運動時，摩擦疼痛，接受小陰唇整形後還美白。

依照國外研究，接受小陰唇整形有4大理由，除了改善美觀外，還有因為穿衣服、運動造成不舒服，以及影響性生活等因素，術後的滿意度都很高。

莊斐琪說，女性的小陰唇過大，就如同男性包皮過長，因為不易清潔而常滋生細菌，飄散異味，且影響兩性關係，這名35歲婦女則是到醫院接受子宮頸抹片檢查時，才鼓足勇氣說出多年來隱疾。

婦人事後接受自費小陰唇整形手術，利用二氧化碳（CO2）雷射，將過大的小陰唇切割修整，把兩片小陰唇變小、變得對稱，術後不僅衛生、功能等問題改善，連老公也稱讚她的私密處變美了。

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