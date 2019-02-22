海鮮+啤酒+含糖飲料 當心痛風上身

2019-02-22

文／倪曼婷

寒冷的冬天來一份熱騰騰的火鍋，是人生一大享受。近年來求新求變，連火鍋配料都跟著大躍進，從傳統的肉片加青菜，更升級成含豐富蝦、蟹、干貝等海鮮的帝王鍋，更有業者直接命名為「痛風海鮮鍋」。從命名就可判斷海鮮與痛風的發生具有關聯性，卻還是吸引著大量的民眾嚐鮮。

◎究竟海鮮與痛風有什麼相關呢？

●高普林易引發痛風

痛風為一種慢性關節炎，當尿酸合成增加，或排泄受阻累積於體內，如同結石般堆積於手指、腳趾、膝蓋等關節中，造成紅腫、疼痛及發炎等症狀產生，即是痛風。

當男性每100毫升的血液當中，尿酸值在7毫克以上，女性在6毫克以上，便可定義為高尿酸血症。過量的普林會使尿酸合成增加，其中海鮮類及湯汁（包含肉汁、大骨熬湯）都是屬於高普林食材，所以過量攝取時，便可能進而引起痛風，故被稱為「痛風海鮮鍋」。

●海鮮外，紅肉、酒精及果糖也導致高尿酸血症和痛風

另有研究指出，除海鮮外，高尿酸血症和痛風的風險與紅肉、酒精及果糖攝入量皆呈現正相關，意思是當吃的量越多時，越可能增加高尿酸血症和痛風的風險。

酒精因代謝後會產生乳酸，乳酸和尿酸的排出會形成競爭關係，恐造成尿酸排出減少；果糖常以液態方式添加於含糖飲料中，所以過量攝取含糖飲料，除了造成血糖控制不佳、肥胖以外，同樣也會增加高尿酸血症及痛風發生的風險，建議民眾多以無糖茶及白開水代替含糖飲料為佳，充足的水分攝取，將有助於尿酸排泄，每日應攝取2公升以上。

（作者為彰化基督教醫院營養師）

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