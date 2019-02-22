學測作文圖文亂答 全扣1級分

2019-02-22

〔記者吳柏軒／台北報導〕大考中心昨召開考試委員會，討論審議今年大學學測試務狀況，類似往年，還是有多名考生在試卷塗鴉亂畫，也有不少考生看手機、使用智慧型手環等，還有考生甚至直接轉頭窺看他人試卷，都被扣分懲處；至於有部分試場因監考人員看錯時間而造成考生作答時間短少，決議依比例加分補救。

另，明年一月將舉行總統大選且農曆春節從一月廿五日起，一月學測可能撞期大選，大考中心預計三月十二日與中選會、教育部、各大學及高中等協商錯開日期，以免屆時考生恐受影響。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，部分試場因監試人員認知錯誤，使考生作答時間短少，將依短少時間比例去計算，受影響者可補償加分，如短少卅秒，考生原始得分六十分經調整可變六十．一八分，原始八十分經調整可得八十．一六分不等。

昨亦處理多達七四○件考生違規案，最大宗是考生未攜帶有效證件；其他違規攜帶手機、手錶發出聲響等也逾一七一件；考試答案卷塗鴉狀況亦有不少，漫畫、圖文乃至全卷寫滿「哈哈哈」等，全部處該節扣一級分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/