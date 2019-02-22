署醫弊案定讞 黃焜璋判15年、林繼敏判14年

2019-02-22

〔記者張文川、吳亮儀、周湘芸／綜合報導〕衛生署（衛生福利部前身）前醫院管理委員會執行長黃焜璋，被控利用督導署立醫院營運收賄二百五十萬元，協助特定醫療廠商標得採購案，二審依不違背職務收賄等罪，判黃焜璋十五年有期徒刑，前署立基隆醫院心臟科主任林繼敏收賄四十五萬元、判刑十四年，兩人均褫奪公權五年；最高法院昨駁回上訴定讞，並啟動防逃。

前樂生療養院長李乃樞無罪確定，前桃園醫院內科加護病房主任莊子儀判刑兩年、緩刑五年定讞，行賄的業者林洽權（一年、緩刑五年）、林宏銘（九月、緩刑四年）、宜德、德全立、華鵲等三家公司各處罰金十萬元，也都定讞。

對於判決結果，衛福部醫福會執行長王必勝表示「尊重司法判決」，但同時表達遺憾。王必勝說，當年這件事情爆發後，醫福會做了很大改變，包括改善採購等相關流程，各附屬醫院的採購更嚴格，也引進外部委員做公正審核等。

輔大醫院則表示：「林繼敏醫師現在輔大醫院沒有行政職，其案件不會影響他的醫療專業。」並透露，先前林繼敏便曾表示，若判刑定讞，將會自行請辭。

輔大醫院醫務秘書、急診重症醫學部主任哈多吉指出，「林繼敏在心臟科表現傑出、對病患很照顧，院方希望好醫師能來這裡服務，對判決我們也感到很遺憾。」

前署立基隆醫院院長李源芳被控收賄一百四十萬元，二審被判十二年，昨撤銷發回更審；新竹醫院心臟科主治醫師溫斯企、前新竹醫院放射科主任李孟儒，二審皆獲判無罪，昨也發回更審。

近年醫界最重大弊案

本案堪稱醫界近年最重大弊案之一，判決指出，六十五歲黃焜璋於二○○八年五月至二○一一年三月兼任醫院管理委員會執行長，負責綜理衛生署下轄廿八家醫院的營運事務，對醫院預算及執行具有核定權限，期間他三度向業者收賄共二五○萬，護航標案、續約，甚至量身訂做標案以利特定業者得標。

涉賄案件包括署立桃園醫院健檢中心四億元標案、台北醫院約七百萬元全自動生化檢驗器材標案、基隆醫院約二億元心血管檢驗設備標案等。

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