福衛7號拚今年升空 颱風路徑預測更準確／太空最精確溫度計2.0版

2019-02-22

〔記者簡惠茹／台北報導〕太空中最精確的溫度計二．○版「福衛七號」預計今年發射升空，蔡英文總統昨天前往新竹國研院國家太空中心頒發合格證書。科技部指出，福七將延續福三任務，以台灣獨步全球的掩星技術進行氣象資料收集，資料量是福三的三到四倍，颱風路徑預測更可以改進十％。

蔡總統盼發揮國安功能

蔡英文總統指出，先前福衛五號升空運行，不只證明台灣有自主研發、遙測衛星實力，也是太空史上重要一步，她在總統府特地放了福五拍攝台灣的影像，做為提示和提醒，希望將來在國家防衛體系甚至國安體系上可以發揮一定功能。

福七蓄勢待發，蔡總統表示，這是台灣和美國雙邊合作最大的計畫，福七未來任務是增加低緯度地區氣象和電離層觀測資料，將是氣象監測、防災和滅災的利器，也能讓台灣對全球氣候變遷和永續發展有更多貢獻。

她更宣示，台灣以後還會發射更多顆衛星，並把這些技術跟產業結合；一月十五日行政院長蘇貞昌上任後核定第一個計畫就是第三期「太空十年發展計畫」，這就是政府的決心，目標很清楚，台灣不只要上太空，還要把探索太空領域的know how，變成全世界太空產業供應鏈不可或缺的一環。

科技部長陳良基表示，福七是由美國SpaceX負責發射，確切發射時間目前還未確定，但今年一定會發射成功。

福七計畫由國研院太空中心與美國國家海洋暨大氣總署共同執行，掩星觀測技術則是由國家太空中心、氣象局和學術界共同研發的技術。過去福衛三號就以台灣獨步的GPS掩星觀測技術一戰成名，全球逾九成電離層觀測資料都來自福三，未來福七能提供的觀測資料密度可大增數倍，備受矚目。

太空中心主任林俊良指出，福七上面有三個科學酬載，包含全球衛星導航系統無線電訊號接收器、離子速度儀、無線電射頻信標儀，預測颱風的準確度可精確十％，雖然目前其他國家也有發展掩星技術，但是擁有星系還能鋪設衛星軌道的只有台灣。

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