Uber條款 租賃車禁排班、巡迴待客／須改日租或時租 時數一小時起跳 或轉移成多元化計程車

2019-02-22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕UBER透過與租賃業合作提供運送服務，一直被計程車抗議侵入客運市場，卻不用受票價、總量管制規範。為將小客車租賃業全面納管，並與計程車分業管理，交通部昨日預告修正「汽車運輸業管理規則」一○三條之一，明確訂出不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃，需以日租或時租方式計費，並以一小時為起租時數等五項規範。

修正案中，明訂將「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」納入規範，規定不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃；需造冊列管駕駛人及車輛資料，並供主管機關查核；平台應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息。此外，租賃車需以日租或時租方式計費，以一小時為起租時數；租賃車輛應黏貼專用標識。

為兼顧城鄉差異，租賃車服務雖規定以一小時為起租時數，部分地區若有特殊需求，則賦予直轄市及縣市政府因地制宜彈性。交通部目前也積極推動「多元化計程車方案」，鬆綁網路叫車、計程車外觀及費率等，希望計程車業者可開拓更多元、客製化運輸服務，已有八縣市、三十六家業者、逾一千八百輛多元化計程車營運；近日更提出新輔導方案，協助包括預約、即時叫車、線上付款、行徑路線預報、車種選擇等更多元服務。

保障僱用人權利 計程車產協肯定

中華民國計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘義表示，對落實分業管理的修法方向，非常肯定，畢竟現在UBER與租賃業合作模式，是假租賃真載客，民眾坐上車還不知道他們是租一台車並僱一位駕駛開車，發生事故時，法律上僱用人恐有連帶責任問題。

車資計算 小客車租賃公會抱不平

中華民國小客車租賃公會全國聯合會理事長林建良則認為，限制小客車租賃業收費最少要逾一小時，不僅限縮小客車租賃業發展，更是打壓全民，以台北─新店行程為例，車程約三十至四十分鐘，但乘客預約租賃車卻要付一小時的車資，對民眾很不公平。

交通部表示，法規修正實施後，UBER等業者仍可與小客車租賃業合作，提供以時或以日計費的附駕駛載客服務，或可轉移到「多元化計程車」方案，依現有牌照納管，並在現有計程車總量下調度。法規修正預告期兩個月，各界可提供意見做為法規修正參考。

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