塞國女同志總理 伴侶產子寫歷史

2019-02-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕塞爾維亞總理辦公室二十日宣布，女同志總理布納比奇（Ana Brnabic）的伴侶順利產下一名男嬰，創下全球同志領導人首例。塞國是民風保守的東正教國家，不承認同婚及同性伴侶關係，布納比奇以女同志身分當上總理，已是該國首見，如今喜獲麟兒再度寫下歷史。

塞國總理辦公室表示，布納比奇是伴侶在任內分娩的總理之一，也是全球首位迎來寶寶的同志總理。男嬰與生母朱爾吉琪（Milica Djurdjic）身體均安。地方媒體報導，男嬰被取名為伊格爾（Igor）。朱爾吉琪的職業為醫生，與布納比奇在塞國一家同志酒吧相識，透過人工受孕得子。

今年四十三歲的布納比奇，在英國赫爾大學拿下工商管理碩士學位，為塞國總統武契奇（Aleksandar Vucic）的政治盟友，二○一七年六月出任總理，成為塞國首位女性與同志總理，為世界罕見的出櫃國家領袖之一。在極保守的塞國與恐同症普遍的巴爾幹半島區域，堪稱重大里程碑。

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