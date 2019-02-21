異位性皮膚炎 不治療體無完膚

2019-02-21

記者林惠琴／台北報導

一名20多歲男性從小皮膚搔癢，甚至抓得破皮流血，國中時確診異位性皮膚炎，未乖乖治療，全身9成以上體無完膚，每年住院最多達到10次，導致課業落後、成績吊車尾，大學重考3次，畢業後也失業，飽受病痛折磨。醫師呼籲，異位性皮膚炎患者要積極治療，以免影響人生。

不遵醫囑照護 1年住院10次

台灣皮膚科醫學會理事長、台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜表示，該名個案認為吃藥、擦藥無效，而未遵從醫囑，甚至多日不洗澡，且因課業不理想感到自卑，夜間打電動、白天睡覺，結果引發蜂窩性組織炎，經治療返家仍未改善生活作息，再次復發，反反覆覆嚴重影響日常，連帶學業、就業都不順。

朱家瑜指出，該名個案的姊姊也一樣罹患異位性皮膚炎，但女性愛漂亮，吃藥、擦藥都不敢馬虎，依照醫囑照護自己，控制情況良好，學業順利，且正常就業，呈現與弟弟不一樣的人生。

朱家瑜說明，氣喘、過敏性鼻炎與異位性皮膚炎可稱為「過敏三兄弟」，是國人常見的病症，其中，異位性皮膚炎國內盛行率約10%，其中2/3在青春期可能就會好轉，但仍有1/3無法改善，目前已發展出不少藥物選擇，確診後積極治療可獲控制，因此不要輕易放棄。

積極治療可控制 勿輕易放棄

朱家瑜提及，異位性皮膚炎多數在5歲前發病，搔癢等症狀可能出現在臉部、腹部與背部，但長大後會逐漸轉移至手部或腳部彎曲處，建議可適時塗抹乳液，有助於改善，只是要注意選擇乳液以無香料、無界面活性劑的產品為主，避免刺激皮膚。

朱家瑜也提醒，異位性皮膚炎患者生活各方面要特別小心，食物不要吃到會誘發過敏的食材；衣服要避免尼龍、套頭毛衣等不透氣的材質，運動後可以沖洗一下、不要悶住；住家要減少使用布料沙發、較難清理的榻榻米，棉被、窗簾應定期清洗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/