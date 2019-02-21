肝癌指數飆高 竟罹胃神經內分泌腫瘤

2019-02-21

記者林敬倫／宜蘭報導

58歲的簡先生因上腹部不適就醫檢查，發現肝癌指數飆升，但他沒有B、C型肝炎，進一步檢查也確定沒有肝腫瘤，反倒是罹患罕見的胃神經內分泌瘤，接受全胃切除手術後，肝癌指數下降。

罕見疾病 疑與胚胎基因突變有關

醫師查詢文獻後發現，罹患胃神經內分泌瘤合併肝癌指數升高案例應是全球首例，也證明癌症檢查時，任何指數有異常，患者應進一步診斷，找出病因。

員山榮民醫院內科部主任朱正偉指出，神經內分泌腫瘤屬於罕見疾病，國外發生率為10萬分之5.5-6，台灣發生率為10萬分之1.5-1.8。根據台灣癌症資料庫顯示，平均診斷年齡為57.9歲，此病廣泛散佈全身各器官，胰臟及胃腸道器官就佔了80%。

簡先生是在1月中旬，因上腹部不適到員山榮民醫院檢查，被查出肝癌指數高到85（正常值為小於8），但他沒有B、C型肝炎，腹部超音波及電腦斷層，也確認沒有肝臟腫瘤。

進一步檢查卻發現，他的胃接近賁門，有一個大型不規則潰瘍，切片檢查證實為約2.5公分的「胃神經內分泌腫瘤」。經轉診後，在春節前進行全胃切除手術，術後約20天，肝癌指數降至8.6。

進行全胃切除手術 肝癌指數下降

朱正偉說，「甲型胎兒蛋白」俗稱肝癌指數，罕見的胃神經內分泌瘤又同時合併肝癌指數升高案例，經文獻查詢為全球首例。神經內分泌腫瘤屬於罕見惡性腫瘤，近年，蘋果創辦人賈伯斯罹患「胰臟神經內分泌腫瘤」，這個疾病才被重視，發生原因仍不清楚，研判與胚胎體內染色體基因突變有關。

朱正偉指出，簡男術後狀況良好，已住院3週，這星期即可出院，之後只需再接受12次預防性化療。

從事推拿工作的簡先生說，他不菸、不酒，只愛喝茶，生活習慣正常，也沒有吃「重鹹」食物，也無家族病史，不知為何會罹病，但很感謝醫院、醫師讓他重生，現在因為胃被摘除，比較感受不到有飢餓感或是飽足感，目前是少量多餐。

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