雙胞胎自然產 弟弟不安分 「面產式」出生

2019-02-21

記者蔡淑媛／台中報導

37歲的陳太太懷雙胞胎，2月17日自然產分娩時，哥哥以後腦勺朝前的「枕前位」方式出生（即正常胎位），不料弟弟頭部亂動，竟然臉朝向產道，幸好接生醫師臨危不亂，要陳太太配合用力，以「面產式」產出，母子均安，昨天出院。

嘉義醫院院長、婦產科醫師黃元德說，面產式的發生率是千分之一，這種異常胎位很危險，因為胎兒面向產道出口，臉部在產道的最前端，直徑較寬，不僅不容易生產，也可能在生產過程中，卡在產道，造成生產遲滯，產婦的會陰部容易被撕裂，胎兒的臉部也易被產道擠壓，造成顏面瘀血、水腫，生出來像「黑面菜」、「包公」一樣，也可能造成眼、鼻受傷，甚至窒息，醫師若要推回嬰兒，重新調整位置生產，則可能造成難產。

異常胎位 胎兒顏面易水腫發紫

黃元德說，發生面產式胎位不正的原因除了胎兒先天異常，如頸部腫瘤，一般常見的產婦骨盆太小或胎頭過大，胎兒進入產道後過度伸仰，本來應該後腦勺先產出，但頭擠不出來，下巴往前頂，變成臉部朝前；也可能是雙胞胎，原本胎位正常，老大生出來後，老二獲得較大的伸展空間，位置改變，臉朝前產出。

黃元德指出，陳太太懷雙胞胎36週，胎兒、胎位正常且足月生產，破水後，配合她自然產意願，9小時先生下近2500公克的哥哥，5分鐘後換弟弟準備出生，他內診要觸摸弟弟的頭，沒想到竟被吸吮手指，因此特別小心確認胎兒位置，結果又摸到寶寶的鼻子就在產道的正前方，而確定要採取特殊的方式接生。

接生被吸吮手指 醫師臨危不亂

黃元德說，雙胞胎弟弟的體型較小、較輕，加上產婦配合用力，並抬高雙腿，使骨盆角度變大，他以半旋轉方式接生弟弟，順利生產，體重2010公克，弟弟的臉部被產道擠壓的時間也短暫，一開始有點瘀青和水腫，兩天後也恢復正常。

陳太太昨天回想生產過程也覺得驚險，但為母則強，她說，當下只想趕快把孩子安全地生出來，早已忘記疼痛，感謝醫師幫忙，看到孩子平安健康，有子萬事足。

黃元德也說，陳太太相當勇敢，懷孕24週就因宮頸過短及閉鎖不全，接受子宮頸環紮術，並在家臥床安胎，但懷雙胞胎又高齡產婦，32週時又罹患妊娠毒血症，仍懷胎至足月，直到36週落紅，為免子宮頸收縮受傷，他剪掉環紮的帶子後，進入產兆，隔天破水生產。

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