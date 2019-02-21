超跑專屬國道拖救費 擬訂4500~10000元

2019-02-21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕一般民眾在路上看到超跑多會閃遠遠，以免不小心撞及要付昂貴費用，拖吊業者也擔心拖救超跑不慎恐損失重大。高速公路局表示，現行國道拖救收費，小型車為基本費一千五百元加上處理費及拖救里程費，一趟頂多收費兩、三千元；但若超跑故障，因收費與承擔風險相差太大，業者通常拖救意願低。高公局正與拖救業者研議，擬針對超跑訂定拖救專屬費率，費用可能訂在四千五百元至一萬元間，最快今年中旬實施。

可增加業者意願 最快年中實施

去年國道發生兩件超跑故障，其中一件是一輛超跑在國道三號主線故障，拖吊業者到現場發現超跑底盤低且四輪鎖死，若用傳統拖救方式恐會損壞車輛而不願拖車，導致該車在國道停逾一小時，才等到超跑廠商拖救，導致大塞車而引發民怨。

為提升拖救效率以免再影響交通，高公局表示，現正詢問拖吊業者對於拖救超跑的收費標準建議，需看超跑底盤高度、車輪有無鎖死、拖救是否需增加輔助輪等條件；據坊間費率來看，約在四千五百元至一萬元，高公局將參考訂定超跑專屬收費標準。

高公局目前合作拖救車輛約一千五百輛，可拖救超跑且較不易造成損傷的拖救車型，包含全落斗式及橫桿加布條吊掛方式的拖救車，全國僅一百八十輛。

高公局表示，若是超跑有專屬的拖救收費標準，讓業者拖救收入與承擔風險差距較小，相信可增加業者拖救意願，並增購這兩種車款數量。

該拖救費用可直接依高、快速公路管理規則規定，不需額外修法。高公局表示，若訂出新的超跑拖救費率標準，最快年中就能上路實施。

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