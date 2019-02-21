世界母語日 原民會推動族語復興計畫

2019-02-21

〔記者劉力仁／台北報導〕今天是世界母語日，原住民族委員會昨舉辦「原住民族語言推動組織設立」記者會，邀請十六族語推組織代表與會，強調積極推動族語研究與發展，包括族語學習、族語使用推廣、族語師資培訓、編輯族語教材及其他因地制宜依族群特性實施的族語復振措施。

記者會由主任委員夷將Icyang主持，表演團體新北市樹林高中呂宏進校長及丹鳳國小高淑真校長共襄盛舉，見證實現原住民族語言工作由下而上推動的里程碑。

世界母語日（International Mother Language Day）由聯合國教科文組織於一九九九年提出倡議，定為每年二月二十一日，目標是宣傳保護語言的重要，避免地球上大部分語言消失。

夷將Icyang表示，原民會依據「原住民族語言發展法」第六條規定，協助十六族設立族語推動組織，建構族人自主決定族語保存、研究與發展場域及平台，擴大族人自主參與執行機會，以使各項族語復振計畫推動更有效達標。

夷將Icyang說明，一○六年六月「原住民族語言發展法」生效，十六個原住民族語言已列為國家語言，美國「自由之家」（Freedom House）「二○一八年世界各國自由度調查報告」中，我國自由度評比由九十一分提高至九十三分，推動原住民語言保護功不可沒。

原民會陸續積極推動重要工作，包括設置族語推廣人員一五二名、推動師徒制族語教學、推動原住民族公文雙語書寫，補助原鄉辦理機關、地名及公共設施族語標示，設置全國分區七所原住民族語言學習中心，及設置原住民族語言研究發展基金會等。

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