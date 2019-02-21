醫療院所A健保 去年被追扣2億 3年新高

2019-02-21

〔記者林惠琴／台北報導〕醫療院所詐領健保事件時有所聞，衛福部健保署去年訪查七八二家醫療機構，三三一家涉及違規，共查處追扣兩億元，創下近三年最高金額。其中，去年啟動的ＩＰ網址異常專案，竟發現不同醫療院所共用相同網址，在同一時間申報為同一民眾服務，利用患者「分身」虛報健保費用。

健保署違規查處科長白姍綺表示，去年執行三大專案，包含牙周病、照護機構與網址異常等「曾有異常徵兆、訊息的醫療院所專案稽查」，發現部分未做補牙仍申報、醫師未到場巡視照常申報、自費項目以其他疾病名目申報，或是兩家距離遙遠的院所，共用相同網址申報同一時間提供同一民眾醫療服務申報健保給付等情形。

331家違規 醫師公會：比例低

此外，尚有多刷健保卡、未經醫師診斷提供代拿藥、提供患者非治療需要物品、非醫師執行醫療業務等。

醫師公會全聯會常務理事黃振國說明，醫界與健保署合作嚴加控管異常申報，全台醫療院所上萬家，違規比例極低，部分是行政疏失，或基於好意當民眾無法到院所時提供代拿藥等情形。

某中醫診所被追扣2768萬最高

健保署統計，去年查處追扣金額兩億元，高於前兩年的約一．六六億元、約一．八四億元，單一醫療院所以某中醫聯合診所中醫師未親自針灸卻虛報針灸長達好幾年，被追扣二七六八萬元最高。

中醫師公會全聯會理事長陳旺全指出，中醫診所違規率向來非常低，該會每三個月進行檢討，並繼續教育與宣導，有些可能是申報作業疏失，極少數確為多筆違規、金額也高的狀況，呼籲同業不該做的事情不要做。

醫改會副執行長朱顯光建議利用健保署的「健康存摺」查詢治療項目、用藥等資訊，就醫時也可向院所索取收據核對。健保署資訊也應更透明化，可訂定品質指標、公布紀錄優良院所，提供民眾參考。

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