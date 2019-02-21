今年首宗 麻疹爆就醫群聚事件／30多歲男越南惹「麻」煩 護理師等4人中鏢

2019-02-21

〔記者林惠琴／台北報導〕「麻」煩大了！北部卅多歲男性日前確診是越南境外移入麻疹個案，衛福部疾管署前天與昨天陸續公布遭該男就醫時傳染的病例，包含診所護理師與急診陪病家屬共四人，是今年首起就醫群聚感染事件。另國內出現今年首例境外移入茲卡病毒感染症，是一名中部十多歲男性中學生。

疾管署副署長羅一鈞表示，麻疹就醫群聚感染事件的傳染者，經檢測屬於高病毒量個案，就醫時咳嗽等症狀明顯，衛生單位追蹤其接觸者一六四人，將監測至明天，其中四人已有症狀確診。

羅一鈞說明，傳染者今年二月三、四日到台北市某診所、醫院急診就醫，昨新增三例，包含他就醫時兩名診所女護理師、一名急診陪病男性家屬，三人都卅多歲，目前居家隔離中。再加上前天一名急診陪病家屬也染病，累計被傳染者已有四人。

昨天新增三名個案接觸者共廿七人，但在可傳染期間曾於二月十三日至十五日到台北市內湖區銀行、郵局等地，若民眾有相關時段、地點活動史，應自主健康管理十八天。

疾管署統計，今年累計十七例麻疹，其中九例是境外移入，感染國家是菲律賓、越南。其餘八例為國內感染，但其中六例是境外移入病例接觸者。

男中學生越南染茲卡 今年首例

羅一鈞表示，近期將發出醫界通函，提醒醫療院所若民眾從麻疹流行地區返台，並出現發燒症狀，應做好動線分流，例如急診可帶到另一區域，降低傳染風險。

另外，疾管署昨公布今年國內首例境外移入茲卡病毒感染症，患者是中部十多歲男性中學生，二月曾隨家人至越南胡志明市探親，出現發燒症狀，返台入境時經機場發燒篩檢站攔檢通報並確診，目前症狀已改善，將居家隔離至二月廿五日，其他相關接觸者無疑似症狀。

羅一鈞提及，目前不是病媒蚊活躍季節，評估社區擴散風險較低。從二○一六年迄今，我國共計廿一例茲卡病毒感染症，均為境外移入。

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