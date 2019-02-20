10次免費產檢 照護高齡產婦

2019-02-20

記者吳亮儀／台北報導

依內政部人口統計顯示，女性生育第一胎的平均年齡逐年遞增，2017年已到30.8歲，而年齡達35歲以上者高達21.3%，屬於高齡產婦；國民健康署提醒，高齡生產對孕婦和胎兒都有風險，目前已提供產前檢查、篩檢等。

國健署統計中，2016年出生的新生兒約21萬人，其中生母年齡為35歲以上者有5萬7151人，這年齡層的低出生體重兒（低於2500克）比例達11.2%，較20歲到34歲的8.6%高，而且產下先天缺陷兒比例為0.4%、死產比例為1.6%，都較20歲到34歲的0.3%及1.0%高。

許多醫學研究已發現，高齡婦女發生不孕、流產、早產、死產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險增加，且隨著準媽媽年齡升高，胎兒低出生體重、染色體異常或發生其他先天缺陷的機率也提升。

另外，太早懷孕的小媽媽，胎兒發生周產期死亡、出生體重過輕、早產的風險也會增加，因此過早或過晚生育都會影響媽媽和寶寶的健康。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟說，目前有補助每名孕婦10次產前檢查、兩次產前衛教指導服務、一次超音波檢查、一次乙型鏈球菌篩檢。

陳麗娟說，為防治遺傳性疾病，對34歲以上、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常的危險機率大於1/270者、經超音波篩檢胎兒可能有異常者、胎兒疑似基因疾病等高風險孕婦，提供產前遺傳診斷及遺傳性疾病檢查。

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