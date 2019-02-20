麻疹增2例 未出國旅遊

2019-02-20

記者林惠琴／台北報導

近期日韓、東南亞頻傳麻疹疫情，但未出國民眾也要小心惹「麻」煩！衛福部疾管署昨公布，國內新增2例本土麻疹，為北部20多歲女性與8個月男嬰，近期均無國外旅遊史，分別居家隔離中與住院治療中。

疾管署防疫醫師林詠青表示，北部20多歲女性陪同家人到急診就醫時，與日前越南境外移入病例個案有接觸，事後在2月15日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、疲倦、噁心，16日出疹；8個月男嬰則是感染源尚待釐清，2月11日出現發燒、鼻炎、結膜炎，12日出疹。

衛生單位已掌握20多歲女性接觸者49人，在可傳染期間曾搭乘台北市紅10公車從社子市場到劍潭站、台北捷運從劍潭站經民權西路到松江南京站，至中山區「錵鑶日本料理（伊通店）」用餐、台北市立圖書館葫蘆堵分館自修室；8個月男嬰則是接觸者96人，曾到新北市蘆洲區「南海漁村（蘆洲店）」用餐，有相關活動史的民眾應自主健康管理18天。

疾管署疫情中心主任劉定萍提及，日本今年累計167例麻疹，是2009年以來同期最高，以三重縣、大阪府最多，至於南韓也有305例；而東南亞菲律賓近7000例，其中115例死亡最嚴重，其他像是越南、泰國、馬來西亞的疫情也高於往年，民眾出國要注意。

台大醫院新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎強調，麻疹主要透過空氣及飛沫傳播，傳染力高，最有效的預防方法就是接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），可維持至少15年保護力，建議有疑問可上該中心網站（https://www.newsouthhealth.org.tw）查詢。

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