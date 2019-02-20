年節吃大餐 拒當「腹」翁 喝消脂茶 勤按摩腹部

2019-02-20

記者林宜樟／嘉義報導

2月的春節9天連假，加上昨天是元宵節，緊接著是228連假，民眾容易在假期裡大魚大肉，攝取過多熱量，中醫師提醒民眾，不妨透過外出健走（如賞花燈）等活動、自製消脂茶，或按摩腹部等方式，增進排便順暢。

衛福部朴子醫院中醫師李昌諴表示，尾牙、春酒及年節飲食，通常較油膩，攝取過多油脂易導致脂肪堆積。建議多吃清淡飲食，少吃重口味食物，因為大多屬於過油、過鹹、香辣、過甜，增加消化系統與身體代謝負擔，最好吃七至八分飽、適度空腹。

李昌諴說，民眾可以沖泡玫瑰加山楂、烏梅加陳皮、麥茶、決明子茶（炒過）、荷葉茶、花果茶，茶飲配方可以適量加入300至500CC冷開水，煮滾後沖泡去渣，當作日常茶飲用的消脂茶。

元宵燈會活動多，李昌諴建議，可到戶外賞花燈，鍛鍊腹部運動，邊走邊按摩，利用雙手促進腸胃蠕動，腹部可以利用萬金油或涼性藥膏消除脹氣，走路健身運動按摩肚子方式為雙手交疊（右手壓左手）往腹部揉按、作繞圈循環，由右下往右上、由右到左、左上至左下、左下往右上，重複數個循環（按摩升結腸、橫結腸、降結腸順序），增加排便順暢。

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