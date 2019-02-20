全台今起轉濕冷 北部恐下探13度／ 雲林水情拉警報 茶農憂春茶去了了

2019-02-20

〔記者楊綿傑、黃淑莉／綜合報導〕昨日元宵節好天氣，但根據中央氣象局預測，今起至週五有鋒面在北部海面生成，從北到南都有下雨機會，而後可能受大陸冷氣團影響，北部及東北部感受濕冷，低溫恐下探十三度，中南部則早晚溫差大，提醒民眾注意。

昨天元宵節，適逢今年最大滿月，中南部賞燈也可賞月，北部、東半部則因天氣較不穩定，賞月靠運氣，有些地區看得到一輪明月，有些地區則受雲阻擋。

前天深夜閃電觀測系統在澎湖、嘉義、雲林近海觀測到閃電，氣象局認定今年「第一道春雷」已在十八日午夜前後響起。

氣象局說，後天晚間起有一波冷空氣南下，強度有可能達到大陸冷氣團，北部、東半部濕冷，週六低溫恐只有十三至十五度，其他地區低溫也降到十六至十九度左右。

水情方面，水利署副署長王藝峰表示，新竹以南地區二月以來都沒明顯降雨，但目前除了新竹地區調整水情燈號外，其餘地區供水都正常，一期稻作供灌也進行中，預計下週二會再召開水情會議討論各區狀況。

不過連續半年沒降雨，雲林古坑山區溪流嚴重乾枯，樟湖社區理事長廖啟聰指出，樟湖國小舊校區長青食堂無水可用，近一個月來都從山下抽水應急，更令人憂心的是茶樹因缺水乾枯、落葉嚴重，甚至有不少枯死，未來十天再不降雨，今年恐無春茶可採。

樟湖賴姓茶農說，去年八二三豪大雨後，降雨次數屈指可數，且雨量很小，因為雨水不足，去年冬茶已減收嚴重，春茶將在清明節左右開始採收，若三月初再不降雨，今年的春茶一定「去了了」。

關於雲林古坑山區的供水問題，王藝峰說，目前值枯水期，依靠溪河取水不易，水利署及水公司都已落實應變措施，包括水車送水、協助學校蓄水池蓄滿等民生用途，但若牽涉農作，需與當地農田水利會協調。

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