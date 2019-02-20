疑遭親友感染 滿月男嬰染流感重症

2019-02-20

〔記者林惠琴／台北報導〕流感未退、小心水痘疫情又起！衛福部疾管署昨公布，本流感季出現年齡最小、滿月男嬰染重症，且現正值開學，可能再有一波上升疫情；另上週水痘門診就診九八一人次，為今年單週新高、更是近五年同期新高；腹瀉門急診更突破十六萬人次，較春節前上升近一成，提醒學童注意衛生、落實生病在家休息。

疾管署副署長羅一鈞表示，上週類流感門急診跌破十萬就診人次，較預期提早下降，但仍新增五十九例重症、六例死亡。其中，北部一名出生一個月的男嬰，二月初出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，隔天意識改變、缺氧送醫，併發肺炎，確診H1N1重症；調查發現，其家人春節到日本旅遊，返台後罹患流感，研判可能遭親友感染。

羅一鈞提醒，新生兒未滿六個月無法接種疫苗，但六個月以內嬰幼兒家長、孕婦均是公費流感疫苗接種對象，目前流感疫苗尚有五．三萬劑，有需要的民眾可利用。

水痘群聚感染累計12起

羅一鈞也指出，今年已累計十二起水痘群聚感染事件，其中十一起發生在校園、過半數在國小，水痘疫苗保護力可能在上小學後出現衰退，約一、兩成學童會有免疫力不足的情形，可視個人情況評估自費補接種。

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