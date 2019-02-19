小兒餵藥免煩惱 3招搞定

2019-02-19

文／張容維

「怎麼做，才能讓孩子把藥吃進去？」這個問題常困擾著很多家長。

◎提供3種餵藥的方法，供參考：

●小孩主動參與法：此方法適用於3歲以上的小孩。可以使用獎勵法，如告知自己吃藥就可以吃冰淇淋或糖果。而且別忘了用鼓掌加言語鼓勵，如「好棒，會自己吃藥了耶！」也可以說個故事，比如說藥是將軍，會幫忙打壞細菌等。

●不知不覺吃到藥法：可以將藥品調在小孩日常吃的食物中，讓他吃到藥。

不過，用此法有幾個注意事項，首先不建議把藥加在牛奶內，因良藥常苦口，藥水未必好喝，若加在牛奶裡被發現，他可能之後會厭奶，且牛奶會降低藥物療效，所以不要泡在牛奶內吃，也儘量不要用奶瓶餵。

同樣地，他也可能拒絕奶瓶，非不得已要用專門的小奶瓶餵。

睡覺時偷餵，但要把小孩抱起來，不然容易嗆到。

●強制給藥法：將小孩抱在懷裡約45度，壓住雙手並支撐頭部，較大的小孩力氣很大，還須用腳幫忙夾住他的手腳，再用小滴管順著嘴角深入滴入嘴內。餵完常讓大人滿頭大汗又心痛，所以建議給藥後，跟他商量下次他自己吃藥就給獎勵。

此3種方法無優劣之分，只是不同給藥的策略，可以自行選擇。

但建議請醫師儘量開小兒專用藥水，因為專門用藥會考慮其和成人不同。若開藥粉，建議自己先吃一點，看合不合口，若仍苦澀，則建議再加一些糖，或吃完藥後含冰塊、喝冰水，用低溫來降低味蕾的敏感度。

另外，建議飯前餵藥，肚子空空，藥品較容易下肚。若吐藥，吃了馬上吐則要補餵，超過30分鐘後才吐，則不須補。

此外，千萬不要用大人的藥給小朋友吃，小孩不是縮小的大人，有些藥小孩根本不能吃，就有大人將自己之前吃剩的感冒藥水給小孩吃，造成小孩送急診，為避免憾事發生，這些都要非常注意。

（作者為童綜合醫院臨床藥師）

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