兒童罹患糖尿病 初期症狀易誤診

2019-02-19

記者邱書昱／新北報導

一名9歲女童因發燒、嘔吐就醫，就診服藥後雖然症狀紓解，但兩天後，卻出現活動力下降、腹痛且呼吸急促而急診，醫師診斷是糖尿病併發酮酸中毒造成大量脫水。醫師提醒，第一型糖尿病的初期症狀容易被誤判是急性腸胃炎，需留心。

台北慈濟醫院兒科部醫師謝秀盈表示，女童在1個月前有喝多、尿多的現象，體重在2週內下降約4公斤，「三多一少」的糖尿病症狀卻被家人忽略，等到出現酮酸中毒症狀，緊急送醫後才診斷出來。

她指出，成年人的糖尿病多為第二型，由於胰島素阻抗性增加，導致血糖升高；而第一型糖尿病主要在40歲以前發病，約有7成患者在9歲左右發病，年紀最小的是1.5歲，台灣的發生率比歐美國家低，約為10萬分之1.5。

她表示，第一型糖尿病的病因仍不確定，研究顯示，患者具有某些特殊的遺傳體質，加上後天的環境因素刺激，如氣候、飲食、病毒感染等，誘發免疫失調，產生破壞胰臟的自體抗體而導致胰島素分泌不足。患者攝取的糖份因體內胰島素缺乏，導致細胞無法吸收利用，因此體內脂肪會被轉換成能量而形成酮酸。

謝秀盈說，酮酸中毒的症狀包括腹痛、嘔吐、呼吸急促等，患者同時合併脫水，病程發展快速，若未立即治療，可能造成腎功能損傷、心律不整甚至昏迷死亡。

提醒家長要注意「三多一少」的糖尿病症狀，飲食避免太甜，減輕胰臟的負擔，早期發現、早期治療非常重要。

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