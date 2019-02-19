ROSA機器人手臂開脊椎手術 縮短下床時間

2019-02-19

記者邱書昱／新北報導

60歲的楊女士飽受腳痠腿麻之苦，行走不便且影響睡眠，就醫診治後確定是腰椎滑脫合併神經壓迫，她決定接受醫師建議，採用ROSA spine機器人手臂開刀，術後復元狀況佳，讓她很滿意。

台北神經醫學中心副院長暨雙和醫院神經外科主任林乾閔指出，楊女士因腰椎第四、第五節滑脫合併神經壓迫，導致下肢麻痺、無力等症狀，嚴重時會癱瘓、無法排尿，需要手術治療，因此以ROSA機器人手臂執行「腰椎神經減壓併骨融合手術」，移除壓迫神經的骨刺及椎間盤，再置入椎間融合器與骨釘。因骨釘若置入不良，恐造成永久性的神經損傷，採用機器人手臂更能精準定位置入時的路徑和位置。

復元良好的楊女士表示，術後第2天體力就慢慢恢復，可以下床，開刀後也不會痛到睡不著。

林乾閔表示，雙和醫院引進亞洲首部ROSA機器人手臂，有即時動態導航系統、光學導航，再搭配O型臂X光機，追蹤病人在手術呼吸時的身體起伏，並獲得3D重組影像，隨時調整機器人手臂的正確位置，讓置入的位置更精準。

台灣引進亞洲首部

他說，ROSA機器人手臂除了執行脊椎手術之外，也能運用在大腦手術，針對腦出血與腦腫瘤切片等，精準導引手術的位置，與傳統手術相比，減少住院時間、出血量、感染等風險。

由於ROSA機器人手臂屬於新型醫療科技，健保尚未給付，手術需要自費十多萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/