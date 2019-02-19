林佳龍︰國旅補助再一波 春遊由地方提案

2019-02-19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局去年連續推出「暖冬」遊和擴大暖冬旅遊補助方案，創造逾百億元的觀光效益，預計二月底、三月初將再推出「春遊」方案。交通部長林佳龍表示，過去補助方案人人有獎，容易稀釋人潮，春遊方案由縣市政府各自提案，如果南部希望在某個淡季期間有人潮，就儘量不要同時補助北部，交通部會居中協調，讓國旅人潮隨季節創造不同商機，淡季不淡。

非關韓流 暖冬補助觀光效益115億

林佳龍說，觀光局去年推動兩個補助方案成效都很好，投入近廿億元，創造出高達約一一五億元的觀光效益，尤其高屏、宜花東住宿率都增加二到三成，「很多人都說是不是『韓流』來了？但其實不是，而是『暖冬』來了！」才讓旅館住宿率提升。

林佳龍說，一年內有兩個旅遊淡季，其中一個在四到六月，因此交通部將推出春遊方案。他表示，交通部將會請地方提案，希望在那些時間、季節推廣觀光，如希望人潮到屏東，那北部補助就儘量不要衝到。新方案也會思考如何增加地方政府角色，讓申請、報帳流程縮短，加快撥款速度。

春遊補助還未公布，旅遊業者易遊網則是瞄準台灣人赴日商機，推出日本東北「樂齡補助」方案，針對五十至七十歲的樂齡族群，祭出每房最高現折七千元的團旅補助，但僅限三月出發日本東北的指定團體商品。

易遊網表示，五十到五十九歲（含）者，可享五千元折扣；六十到六十九歲（含）折扣六千元；七十到七十九歲（含）折扣七千元，每房最多補助一人。

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