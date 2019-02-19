大貨車減污 汰換、保修都補助

2019-02-19

〔記者蕭玗欣、吳佳蓉／台北報導〕國內現有八萬輛一、二期老舊柴油大貨車，為對抗空污，過去只要「淘汰」就可獲補助，環保署長張子敬昨指出，環保署研擬擴大補助，除了補助對象新增三期老舊柴油大貨車，也將納入大客車。此外，補助方案新增換二手車、維修保養也可獲補助，新方案最快今年上半年實施。

範圍擴及大客車 上半年就上路

環保署推出老車汰舊換新政策，一度引起老舊車主反彈。張子敬昨強調，環保署討論的是「髒車」而非「老車」。數據顯示，大部分車輛經過維修改善是可符合排氣規定。汰換補助政策將有兩大調整；只要符合排氣標準，不只汰舊換新，換二手車也能納入補助，透過維修保養也擬補助，最快今年上半年實施。

目前一期柴油大貨車約有四萬三千輛，二期約三萬八千輛，三期四萬二千輛，客車尚需統計。張子敬表示，政策將朝兩大方向進行調整，第一，一、二、三期老舊柴油大貨車只要排氣合格，汰舊換購二手車也會補助。第二，擬定保養、維護的補助，讓老車經保養維修達到環保規範。

張子敬強調，估計經過前面兩階段後，需要被淘汰的一、二期貨車應該只是少數，補貼政策會更針對各種「髒車」淘汰的可能問題提供相關協助，讓更多車主願意配合減污政策。

對於補助維修，張子敬舉例，有些老舊柴油大貨車引擎積碳、進氣系統有阻塞等，都會影響排煙，這些屬於較技術性細節，會細緻規劃出來不同獎補助標準。

購車減徵貨物稅 最高可能達40萬

而針對有能力報廢老舊大貨車並購買新車的車主，財政部已同意配合加碼提高現行五萬元的貨物稅減徵額度；原本預計增至廿萬元，但外界不斷有建議拉高聲音，以因應動輒兩、三百萬元的大貨車價格，減徵額度可能增加至最高四十萬元。

據悉，減徵優惠期限也將由今年底延長至二○二二年底；為保障近兩千件先前已來申請「汰舊換新」減徵優惠的大貨車車主權益，初步也同意開放讓加碼優惠，回溯適用至已申請退稅案件；具體加碼細節，待近日行政院研議後拍板定案。

柴油貨車表格

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