防芬普尼毒蛋外流 限48小時完成檢驗

2019-02-19

〔記者簡惠茹／台北報導〕彰化縣順弘牧場芬普尼毒雞蛋從採樣到檢驗費時廿天，結果出爐前，毒雞蛋已流入市面。農委會副主委黃金城昨宣布，未來芬普尼檢驗要求四十八小時需完成，各地防疫機關必須當天採樣當天寄送，更有效防堵問題產品流到市面。

順弘的雞蛋一月廿五日採樣，二月十三日才驗出芬普尼殘留，所屬三場的雞蛋檢出芬普尼達○．○三、○．○四和○．○六ppm，全部超過建議容許量為○．○一ppm，但順弘一月廿七日已賣出二三六九箱雞蛋，僅追回六十六箱，四十多萬顆蛋流入市面。

農委會副主委黃金城表示，台灣芬普尼檢驗標準與國外相比算是嚴格，如我國雞肉和雞蛋都不能超過○．○一ppm，而美國容許○．○三ppm，日本則是○．○二ppm。去年至今年二月共檢驗雞蛋五○六件、雞肉六○八件，雞蛋檢出一件不合格，合格率九十九．九％，雞肉百分之百合格。衛福部會持續追蹤順弘雞蛋流向，順弘場主已被依動物用藥品管理法開罰，未來每年都會被列為檢驗對象。

順弘牧場雞蛋出包，黃金城研判是芬普尼在前年被列為禁藥後，有些養雞戶或販賣商仍握有部分藥物，還是有人用來除掉雞的跳蚤，但他相信在嚴格檢驗下，雞農不會再冒險使用。

雞蛋供應預估三月上旬回穩

至於目前全台雞蛋供應不足而傳出各地鬧蛋荒，有業者將從美國和日本進口一百四十萬顆雞蛋補足缺口。農委會表示，業者進口雞蛋只是短期調節，預估三月上旬，雞蛋供應就會回穩。

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