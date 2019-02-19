獼猴登門咬人 學者：脫序猴會影響群體

2019-02-19

〔記者簡惠茹／台北報導〕屏東恆春半島出現猴子闖進住家攻擊人類，東海大學生命科學系特聘教授林良恭分析，可能是單隻獼猴脫序情形，建議屏東縣府儘快調查猴群狀況，是否還有其他脫序獼猴，若有應捕捉，否則可能影響整個猴群而造成更多獼猴脫序。

屏縣府應盡速調查猴群狀況

台灣獼猴數量在十餘年內從廿萬隻增加至將近卅萬隻，顯示保育有成，去年農委會召開專家會議，由於族群數量穩定、棲息地逐漸減少威脅和壓力，決議將台灣獼猴從保育類調整為一般類，今年初公告實施。

獼猴數量大增，卻也陸續傳出獼猴損害農產蔬果、騷擾遊客甚或傷人的狀況。去年五月，一對情侶到花蓮太魯閣遊玩，遭獼猴追趕；前年在高雄壽山，有民眾拿食物餵食並以ＢＢ槍襲猴，造成獼猴攻擊民眾；花蓮則傳出有獼猴進入民宅搶食物而傷及兒童，許多案例都與餵食或驅趕導致獼猴傷人有關。

農委會林務局保育組組長夏榮生表示，獼猴和人類的衝突原因有很多種，例如野外餵食獼猴，餵久了會變成獼猴習慣跟人類搶食；而獼猴偷吃損害農作物是另一問題，農民透過電圍網防治還算效果良好。

上週屏東傳出獼猴闖入住家咬傷睡眠中的人類，主動攻擊人類，則是較罕見的狀況。林良恭說，猴子通常會怕人，侵入住家可能有幾個原因，須調查是否有人餵食，造成獼猴群聚不離開，或附近可能有廢棄蔬果，導致獼猴有食物吃而不走；也或許是有些地方沒有特別驅趕或管理獼猴，獼猴不怕人，就可能侵入住家。屏東事件應屬於單隻脫序情況，位於山邊的地區較可能發生。

獼猴侵入住家 快打電話通報

夏榮生表示，屏東那隻獼猴可能是為了找食物而進入住家，據野生動物保育法第廿一條，民眾如發現住家遭侵入，請儘快通報縣市政府，利用捕籠捕捉脫序的獼猴，並可勘查周邊獼猴活動狀況。

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