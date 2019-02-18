《愛肝加油站》成人免費健檢 不足以當Ｂ肝帶原定檢

2019-02-18

文／許金川

Q：我今年58歲，懷孕時驗血得知有B型肝炎，之後因為工作忙碌，也就沒再追蹤，而且有時去診所看診，只要有符合成人免費健檢的條件，醫師都會幫我驗血，這幾年下來肝功能指數都正常，可是最近常聽到肝病基金會宣導，有慢性B型肝炎的人一定要定期追蹤檢查，請問有這麼嚴重嗎？我的肝指數都正常，也需要追蹤嗎？

A：慢性Ｂ型肝炎帶原者一定要定期追蹤檢查，至少每半年做一次腹部超音波及抽血檢驗GOT、GPT、胎兒蛋白AFP，這是因為Ｂ型肝炎病毒可能會引起肝細胞發炎壞死，肝纖維化、肝硬化，甚至發生肝細胞癌。

可是因為肝臟內部沒有痛覺神經，即使肝炎、肝硬化，甚至已經長出肝細胞癌了，大部分病患都是沒有症狀的，唯有抽血檢測，才能清楚知道肝指數有無異常升高，有無必要使用Ｂ肝抗病毒藥物治療。

此外，肝細胞癌由1公分長到3公分最快只要4.6個月，因此，Ｂ肝帶原者一定至少每半年要做一次腹部超音波，若真的長了肝癌，才能及早發現、及時治療。

因此，您有慢性Ｂ型肝炎帶原，不論肝功能指數正常與否，每半年至肝膽科追蹤檢查千萬不可少，政府提供的成人免費健康檢查雖然有檢測GOT、GPT，但並未檢驗胎兒蛋白AFP，也未涵蓋腹部超音波，而且40-65歲者是每3年才檢測一次，因此，並不足以做為Ｂ肝帶原患者的例行追蹤檢查。

再一次慎重呼籲慢性Ｂ型肝炎患者，有定期追蹤才有保障，千萬別等到茶色尿、腳水腫或大腹便便，甚至腹部劇烈疼痛才急就醫，此時通常都大勢不妙了。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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